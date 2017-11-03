Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kandil ve Sincar'a operasyon mesajı

03 Kasım 2017, Cuma
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Egemen devlet yapmazsa yerle bir ederiz.' sözlerinin ne anlama geldiğini yorumladı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
mehmet mehmet

cumhurbaşkanımızı tamamen destekliyoruz. hatta geç bile kalındı. artık suriye ve ıraktaki tiyatroya son verme zamanı geldi geçiyor. hedefleri türkiye . artık cevap vermek şart.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 03.11.2017 17:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları