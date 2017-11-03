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Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Egemen devlet yapmazsa yerle bir ederiz.' sözlerinin ne anlama geldiğini yorumladı.
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cumhurbaşkanımızı tamamen destekliyoruz. hatta geç bile kalındı. artık suriye ve ıraktaki tiyatroya son verme zamanı geldi geçiyor. hedefleri türkiye . artık cevap vermek şart.
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