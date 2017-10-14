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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

13 Ekim 2017, Cuma
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne net mesajlar gönderdi.
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