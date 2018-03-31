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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuştu

31 Mart 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuştu. Oldukça duygusal olduğu gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına böyle başladı: "Heyecanlıyım, duygusalım... Öyle zannediyorum ki bu muhteşem ve mübarek kubbenin altında konuşmak hele hele garip asırlardan sonra konuşmak zor. Birçok duygusallığı da beraberinde getiriyor."

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