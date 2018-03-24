Yol Durumu

, Trump ve Putin'e verdiği mesajı açıkladı

23 Mart 2018, Cuma

, "Dün evvelsi akşam Sayın Trump ile Putin ile de konuştuk dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların yanındayız dedik. İş Afrin'le bitmeyecek arkada var Menbiç var." ifadelerini kullandı.

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