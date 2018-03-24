Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün evvelsi akşam Sayın Trump ile Putin ile de konuştuk dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların yanındayız dedik. İş Afrin'le bitmeyecek arkada İdlib var Menbiç var." ifadelerini kullandı.