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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

02 Kasım 2017, Perşembe
Yerli otomobili yapacak girişim grubunun açıklanacağı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Hakkari'de gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen 8 askerimiz için başsağlığı dilerken, operasyonlarda 22 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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