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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeb-i Arus töreninde konuştu

17 Aralık 2017, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da Şeb-i Arus töreninde konuştu. Erdoğan, "Biz bir ve beraber olursak, coğrafyamızda ekilmeye çalışılan fitne tohumları boy vermeyecektir. Ayrılık rüzgarları biz kararlı durursak asla etkili olmayacaktır" dedi.
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