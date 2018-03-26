Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "'lılar 'a kaçtı oraya da gideceğiz"

25 Mart 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Afrin operasyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Afrin ile yetinmeyeceğiz dedik. 'lılar 'a kaçtı oraya da gideceğiz. Bizim derdimiz teröristler. Biz işgal devleti değiliz." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları