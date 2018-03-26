Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Afrin operasyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Afrin ile yetinmeyeceğiz dedik. PKK'lılar Sincar'a kaçtı oraya da gideceğiz. Bizim derdimiz teröristler. Biz işgal devleti değiliz." dedi.
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