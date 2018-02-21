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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Osmanlı tokadını merak edenler batılı tarihçileri okusunlar

20 Şubat 2018, Salı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan açıklamasında "Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bu soruyu soranlar bizim tarihçilere itibar etmezlerse Batılı tarihçilerin Osmanlı tarihi ile ilgili kitaplarını okusunlar" dedi.
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