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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Namert kaçar mert direnir

13 Ekim 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Namert kaçar mert direnir. Üstelik biz artık sadece savunmuyoruz, kendi planımızı adım adım uyguluyoruz. Türkiye'yi tüm dünyadan tecrit etmek için elinden geleni yapanlar beyhude uğraşıyorlar" dedi.
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