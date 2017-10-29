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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an okudu

28 Ekim 2017, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yapımı tamamlanan Melike Hatun Camii'nin açılışına katıldı. Camii içerisinde okunan ve dualara Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.


Erdoğan Kur'an okurken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise cep telefonu ile o anları görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesabı twitter'den paylaşan Bozdağ, "Milletimizin , Ülkemizin Başına Kur'an okuyan imanlı, salih amelli bir Cumhurbaşkanı nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun" diye yazdı.

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