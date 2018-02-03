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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Korkaklar zafer anıtı dikemez"

03 Şubat 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'te kongre öncesi halka hitap etti.
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