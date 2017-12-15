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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki Kudüs mitingine seslendi

15 Aralık 2017, Cuma
ABD'nin Kudüs kararının iptali için girişimler başlattıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce BM Güvenlik Konseyi'nde orada da bir veto olursa BM Genel Kurulu'nda haksız kararın iptali için çalışacağız" dedi.
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