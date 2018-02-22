Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız tankları da yapacağız
21 Şubat 2018, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 1. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız." müjdesini verdi. Öte yandan yerli İHA'larla ilgili Erdoğan, "Eğer şu anda bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık, 'Bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur' diye düşünürdük. Ama şimdi düşünmüyoruz. Düşürürseniz düşürün be. İkincisi de üçüncüsü de dördüncüsü de var, gelin." dedi.
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