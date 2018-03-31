Cumhurbaşkanı Erdoğan "Heyacanlıyım, duygusalım" 31 Mart 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuştu. Oldukça duygusal olduğu gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına böyle başladı: Heyecanlıyım, duygusalım... Öyle zannediyorum ki bu muhteşem ve mübarek kubbenin altında konuşmak hele hele garip asırlardan sonra konuşmak zor. Birçok duygusallığı da beraberinde getiriyor." dedi.