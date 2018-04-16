Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle adalet olur mu?" 16 Nisan 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu. Suriye ile ilgili değerlendirme yapan Erdoğan, "Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu?" dedi.