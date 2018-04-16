Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle adalet olur mu?"

16 Nisan 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu. Suriye ile ilgili değerlendirme yapan Erdoğan, "Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu?" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları