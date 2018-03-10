Yol Durumu

: Afrin'e her an girebiliriz

09 Mart 2018, Cuma

Afrin'deki yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son durumu aktaran , "Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız." dedi.

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