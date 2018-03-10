Afrin'deki yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son durumu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız." dedi.