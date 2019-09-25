Coşkun Başbuğ: Erdoğan'ın BM'deki konuşması birçok odağı rahatsız etti! 25.09.2019 09:43

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olay nedeniyle biri polis olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Bugün çevik kuvvet polislerini hedef alan hain patlamayla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Saldırıyla ilgili bir yorum yapmak gerekirse Sayın Erdoğan'ın yaptığı çok sert bir konuşma var. Bana göre şu ana kadar Birleşmiş Milletler toplantısında yapılmış en sert konuşma bu. Bu konuşma birçok odağı rahatsız etti. Bana göre İsrail konuşmanın en muhatap ülkesiydi. Bugüne kadar en sert sorgunun yapıldığı ülkeydi. ABD ile sıkı işler içerisinde olduğu ve birçoğunun da Amerikan yönetimine sızdığı bir yapıydı." dedi.