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CNN sunucusunun "Allahımıza hamdolsun" rahatsızlığı

24 Kasım 2017, Cuma
CNN Türk sunucu Ahu Özyurt, askeriyedeki yemek dualarında "Tanrımıza" yerine "Allahımıza" ifadesinin kullanılmasından rahatsız oldu.
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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sadi sadi

salak kızım benim bütün dinlerde allah var niye rahatsız oldunki sen Ahu özyurt hanım

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evet2
hayır0
cevapla 25.11.2017 01:31
medialp medialp

Evet orduda sadece müslüman yok ama sadece hıristiyan da yok, ayrıca yaradana inanmayan ateistte var, eeeee o zaman ne yapacağız, bırak bu boş ağız laflarını, orası peygamber ocağı, orada tek dua Allah'a yapılır, "Allah'ımıza hamd'olsun milletimiz var olsun" demenin neresi yanlış, yıllardır %90 ı müslüman olan orduya %10 bile olmayanların duasını ettirdiniz ya.

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evet11
hayır0
cevapla 24.11.2017 16:58
ilyas altas ilyas altas

niye çokmu rahatsız oldun nekadar zoruna gitti çünkü ordumuzda sade müslüman yokmuş şerefizler çatlasanızda patlasanızda bundan sonra böyle

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evet10
hayır1
cevapla 24.11.2017 16:31
polat polat

Rabbim kuran da buyuruyor tanrı demeyin Allah deyin.

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evet10
hayır1
cevapla 24.11.2017 16:26
Deniz Berk Deniz Berk

Spiker unutmus galiba Mehmetcik Müslüman Ordusudur, ne Hiristiyani ne Musevisi bundan gocunur cünkü oda Allaha inaniyor. Ateist se zaten Tanri desende ona da inanmiyor.

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evet8
hayır0
cevapla 24.11.2017 16:04
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