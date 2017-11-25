CNN sunucusunun "Allahımıza hamdolsun" rahatsızlığı

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CNN Türk sunucu Ahu Özyurt, askeriyedeki yemek dualarında "Tanrımıza" yerine "Allahımıza" ifadesinin kullanılmasından rahatsız oldu.
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salak kızım benim bütün dinlerde allah var niye rahatsız oldunki sen Ahu özyurt hanım
Evet orduda sadece müslüman yok ama sadece hıristiyan da yok, ayrıca yaradana inanmayan ateistte var, eeeee o zaman ne yapacağız, bırak bu boş ağız laflarını, orası peygamber ocağı, orada tek dua Allah'a yapılır, "Allah'ımıza hamd'olsun milletimiz var olsun" demenin neresi yanlış, yıllardır %90 ı müslüman olan orduya %10 bile olmayanların duasını ettirdiniz ya.
niye çokmu rahatsız oldun nekadar zoruna gitti çünkü ordumuzda sade müslüman yokmuş şerefizler çatlasanızda patlasanızda bundan sonra böyle
Rabbim kuran da buyuruyor tanrı demeyin Allah deyin.
Spiker unutmus galiba Mehmetcik Müslüman Ordusudur, ne Hiristiyani ne Musevisi bundan gocunur cünkü oda Allaha inaniyor. Ateist se zaten Tanri desende ona da inanmiyor.
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