Üstü başı kokan evsiz biri restorana girip bedava yemek istedi. Garson, rahatsız olup kovmaya çalıştı. O anda yan masadaki Murat isimli bir Türk, garsona müdahale ederek, evsiz kişiyi masasına davet edip yemek ısmarladı. İnsanlık dersi, Çin'de gündem oldu.
Çin'deki bir sosyal deneyde restorandan kovulmak istenen evsize bir Türk sahip çıktı12 Kasım 2018, Pazartesi
- Çin'deki bir sosyal deneyde restorandan kovulmak istenen evsize bir Türk sahip çıktı
- Zabıta el koyduğu pamuk şekerleri ezdi
- 28 Şubat kafası yine sahnede!
- Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu
- 12 Kasım Müge Anlı'da duygu seli! Gürsel Selam'ın ailesi soy bağı davasından vazgeçecek mi?
- 12 Kasım Müge Anlı'da duygu dolu anlar yaşandı! Gürsel Selam boşanma kararı alan anne ve babasına neler söyledi?
- Soyguncuların aracına asıldı: Feci şekilde can verdi
- İzmir'de denizde mahsur kalan mülteciler böyle kurtarıldı
- Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor
- Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması
- Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Türk gizlice görüştü mü?
- CHP’li belediyenin çevre felaketi A Haber’de
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.