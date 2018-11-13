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Çin'deki bir sosyal deneyde restorandan kovulmak istenen evsize bir Türk sahip çıktı

12 Kasım 2018, Pazartesi

Üstü başı kokan evsiz biri restorana girip bedava yemek istedi. Garson, rahatsız olup kovmaya çalıştı. O anda yan masadaki Murat isimli bir Türk, garsona müdahale ederek, evsiz kişiyi masasına davet edip yemek ısmarladı. İnsanlık dersi, Çin'de gündem oldu.


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