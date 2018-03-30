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Çiftlikbank Ceo'su Mehmet Aydın böyle kaçtı

29 Mart 2018, Perşembe

Çiftlikbank Ceo'su Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anına ait fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Aydın pasaport kontrolünden geçerken görülüyor.

Mehmet Aydın'ın, Uruguay'a kaçmış yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aydın'ın yurt dışına kaçışı ile ilgili fotoğraf görüntüsü ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Aydın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçtiği görülüyor.
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