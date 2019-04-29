CIA’in Instagram fotoğrafı hangi mesajları içeriyor? 29.04.2019 22:23

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), genç ajan adaylarına ulaşabilmek için 4 gün önce Instagram'da hesap açtı. Hesap kısa sürede 100 bin takipçinin üzerine çıktı. İlk paylaşımlarındaki şifreler ise dikkatlerden kaçmadı.

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA, Facebook ve Twitter'dan sonra Instagram'da da kendilerine bir sayfa açtı. Bir CIA ajanının çalışma masasının fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafta; peruk, gözlük, sandalyeye asılı ceket ve ceketin üzerindeki kimlik kartı dikkat çekti. Kimliğin üzerindeki personel numarası '09-19-47'… CIA'nın resmi kuruluş tarihi olan 19 Eylül 1947'yi simgeliyor. Peruk ve gözlük ise istihbaratın içerisinde yer alan kılık değiştirme yöntemine gönderme… İşte masadaki diğer objeler ve anlamları...

Ancak bu masada gözlerden kaçan masada birçok gizli mesajın yer aldığıydı. İşte o şifreler...

Fotoğrafta yer alan bitki, CIA'in yabancı istihbarat 'köklerini' anlatan alaycı bir benzetme.