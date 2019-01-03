CHP'ye göre Edirne hala Bizans'ta! Skandal afiş 03 Ocak 2019, Perşembe

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, hazırlattığı yeni yıl afişlerinde kendisini şehrin Bizans'taki adı olan 'Adrianapolis' belediye başkanı olarak tanıttı.