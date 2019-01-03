CHP'ye göre Edirne hala Bizans'ta! Skandal afiş

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, hazırlattığı yeni yıl afişlerinde kendisini şehrin Bizans'taki adı olan 'Adrianapolis' belediye başkanı olarak tanıttı.
CHP'ye göre Edirne hala Bizans'ta! Skandal afiş03 Ocak 2019, Perşembe
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