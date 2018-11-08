CHP’nin seçim stratejisi belli oldu! Şehitlerimize hakaret eden HDP ile ittifak planı 08 Kasım 2018, Perşembe

CHP’de tartışılan iki konu var! İlki HDP ile yapılacak ittifak, ikincisi ise özellikle İstanbul’a kimin aday gösterileceği? Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ile ilgili stratejisini yavaş yavaş netleştiriyor. Doğu ve Güneydoğu’da, kayyumla yönetilen belediyeleri geri alabilmesi için HDP'ye destek verilecek. Karşılığında da İstanbul gibi büyük şehirlerde HDP'den destek istenecek. İşte şehitlerimize hakaret eden CHP’nin HDP ile ittifak planı…