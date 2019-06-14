CHP'nin sandık oyununa tepki yağdı! İşte sandık skandalının belgesi 14.06.2019 19:33

CHP'nin yaptığı sandık oyununa tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP’liler ile İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı’nın işbirliğini ortaya koyan görüntülere siyasiler büyük tepki gösterdi: Önceden bir irtibat olduğu çok açık. İl Seçim Kurulu üyeleri gidip, CHP’nin müracaatını bekliyor. CHP’nin çevirdiği oyunların, organize işlerin belgesi. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı...

CHP'nin İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin ardından, oyların yeniden sayımını önleyerek milli iradeye müdahale etmesine tepki yağdı. CHP ile İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı'nın işbirliğine ait skandal görüntüler siyasi kulislere damgasını vurdu.