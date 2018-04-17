CHP'nin, OHAL'in uzatılmasına tepki göstermek amacıyla bir saat boyunca süren oturma eylemi gerçekleştirmek istedi. İstanbul Taksim'de oturma eylemi düzenlemek isteyen CHP'lilere polis izin vermedi. CHP'lilerin eylem ısrarı trafiği kilitlerken kapalı yollarda vatandaşları hayatından bezdirdi.
CHP'nin OHAL eylemi vatandaşı mağdur etti!16 Nisan 2018, Pazartesi
- Değişimin lideri Turgut Özal'ın vefatının 25. yılı
- Bakan Albayrak: "Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir."
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti
- CHP'nin OHAL eylemi vatandaşı mağdur etti!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle adalet olur mu?"
- FETÖ'cüler umutlarını Akşener'e bağladı
- Başbakan Yıldırım: Ege'deki adacıktan o Yunan bayrağı kaldırıldı
- İşte A'dan Z'ye Papaz Brunson'un ilişkileri
- FETÖ'den aranan karı koca yakalandı
- Doğubeyazıt'ta 8 PKK'lı teröristin vurulma anı!
- Araç alev topuna döndü
- Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.