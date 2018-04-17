Yol Durumu

CHP'nin OHAL eylemi vatandaşı mağdur etti!

16 Nisan 2018, Pazartesi

CHP'nin, OHAL'in uzatılmasına tepki göstermek amacıyla bir saat boyunca süren oturma eylemi gerçekleştirmek istedi. İstanbul Taksim'de oturma eylemi düzenlemek isteyen CHP'lilere polis izin vermedi. CHP'lilerin eylem ısrarı trafiği kilitlerken kapalı yollarda vatandaşları hayatından bezdirdi.

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