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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkında İzmirlilerden flaş sözler! "Tanımıyoruz"

31 Ocak 2019, Perşembe

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Adayı olarak gösterdiği Tunç Soyer hakkında İzmirli vatandaşlardan skandal sözler. Seferihisar beldesinin başkanlığını yürüten Soyer hakkında vatandaşlar uzatılan mikrofonlara "Halktan uzak, Seferihisar'ı sattı, İzmir'i de satacak. Hiçbir şey yapmadı. Vatandaşla bir kere konuştuğunu görmedik. Tanımıyoruz. Yazık oldu İzmir'e..." gibi skandal sözler sarf ettiler. Tunç Soyer'i bir de Seferihisarlılardan dinleyin..


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