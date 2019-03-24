CHP’nin İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'den skandal! İstiklal Marşı'nı okumadı 24.03.2019 22:29

İşte CHP'nin gerçek yüzü. CHP'nin İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül, bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da partisinin belediye başkan adaylarıyla bir programa katıldı. Program başlarken okunan İstiklal Marşı'na CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'ün eşlik etmemesi dikkatlerden kaçamadı. Gül'ün İstiklal Marşı esnasında dudaklarını bile kıpırdatmadığı o anlar basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı!

Bay Kemal'de İstiklal Marşı'na ilişkin büyük bir gafa imza atmıştı. İstanbul'da düzenlenen Rumeli ve Balkan Çalıştayı'nda katılan Bay Kemal, İstiklal Marşı'nı yanlış okumuştu.

İşte o anlar...

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BAŞKAN ERDOĞAN: CHP İSTİKLAL MARŞI'NA KARŞI OLAN BİRİSİYLE OLUYOR, ERDEM GÜL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'na yaptığı saygısızlığı değerlendiren Başkan Erdoğan, "CHP İstiklal Marşı'na karşı olan birisiyle oluyor, Erdem Gül. Bunlar bizim bayrağımıza da karşı değil mi? Bunlar bizim bayrağımızı kongrelerinde asmayacak kadar milliyetçi. Bunlarla işbirliği yapıyorsun." ifadelerine yer verdi.

