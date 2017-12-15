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CHP'nin FETÖ destekçisi vekili Aksünger

14 Aralık 2017, Perşembe
ABD'deki kumpas davasını takip eden CHP'li vekil Erdal Aksünger, davada tanık olan 17-25 Aralık darbe girişiminin kritik ismi FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'ın yalanlarıyla Türkiye'yi suçlu göstermeye çalışmıştı. Bu açıklamanın CHP'li vekilinin FETÖ'ye ilk desteği olmadığı ortaya çıktı. İşte Aksünger'in FETÖ'ye destek açıklamaları...
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