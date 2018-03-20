CHP'liler karşı çıksa da Mehmetçik Afrin'e bayrağı dikti 19 Mart 2018, Pazartesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli operasyonlarından biri olan Zeytin Dalı Harekatı'na CHP'liler başından beri karşı çıksa da Mehmetçik 58 günde Afrin merkeze Ay Yıldızlı bayrağımızı dikti. Adeta PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan harekata karşı çıkan, Afrin'e girilmemesi gerektiğini söyleyen, Afrin'e gitmeyen diyen CHP'lilere en anlamlı cevabı Mehmetçik verdi.