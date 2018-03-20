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CHP'liler karşı çıksa da Mehmetçik Afrin'e bayrağı dikti

19 Mart 2018, Pazartesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli operasyonlarından biri olan Zeytin Dalı Harekatı'na CHP'liler başından beri karşı çıksa da Mehmetçik 58 günde Afrin merkeze Ay Yıldızlı bayrağımızı dikti. Adeta PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan harekata karşı çıkan, Afrin'e girilmemesi gerektiğini söyleyen, Afrin'e gitmeyen diyen CHP'lilere en anlamlı cevabı Mehmetçik verdi.

YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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KARAKALEM KARAKALEM

BURADA HEZİMETE UĞRADINIZ İNŞALLAH SEÇİMDE DE HEZİMETE UĞRARSINIZ.

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evet1
hayır0
cevapla 19.03.2018 15:45
xs xs

CHP içindeki bu parazitler topunuzun canı cehenneme

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evet0
hayır0
cevapla 19.03.2018 13:15
tr sevdalisi tr sevdalisi

bunlar vatan haini hele su muhasebeci kenan kalles herif

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evet1
hayır0
cevapla 19.03.2018 12:01
KARTAL KARTAL

BENCE HA AFRİN HA C H P ANLIYANA....................

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evet2
hayır0
cevapla 19.03.2018 11:44
hasan durak hasan durak

yaa önemli bir adammış gibi bu herifin ikide bir haberi yapmayın lütfen... gereksiz birisi olduğunu bilmeyen mi var.

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evet1
hayır0
cevapla 19.03.2018 11:13
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