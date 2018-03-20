CHP'liler karşı çıksa da Mehmetçik Afrin'e bayrağı dikti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli operasyonlarından biri olan Zeytin Dalı Harekatı'na CHP'liler başından beri karşı çıksa da Mehmetçik 58 günde Afrin merkeze Ay Yıldızlı bayrağımızı dikti. Adeta PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan harekata karşı çıkan, Afrin'e girilmemesi gerektiğini söyleyen, Afrin'e gitmeyen diyen CHP'lilere en anlamlı cevabı Mehmetçik verdi.
CHP'liler karşı çıksa da Mehmetçik Afrin'e bayrağı dikti19 Mart 2018, Pazartesi
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BURADA HEZİMETE UĞRADINIZ İNŞALLAH SEÇİMDE DE HEZİMETE UĞRARSINIZ.
CHP içindeki bu parazitler topunuzun canı cehenneme
bunlar vatan haini hele su muhasebeci kenan kalles herif
BENCE HA AFRİN HA C H P ANLIYANA....................
yaa önemli bir adammış gibi bu herifin ikide bir haberi yapmayın lütfen... gereksiz birisi olduğunu bilmeyen mi var.
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