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CHP'li vekilin skandal hakaretine tepkiler çığ gibi büyüyor!

14 Kasım 2018, Çarşamba

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un skandal sözlerini; AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Muhammed Balta ve Tarihçi İsmail Öz değerlendirdi.


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