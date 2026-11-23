Meteoroloji'den 22 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da sıcaklık 19'dan 8 dereceye düşecek
Meteoroloji 22 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara Denizi'nde rüzgârın saatte 80-90 kilometre hıza ulaşması beklenirken akşam saatlerinden itibaren fırtına ve yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da bugün 19 derece olan hava sıcaklığının yarın 8 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, yağış ve fırtınanın ardından megakentte soğuk havanın etkili olması bekleniyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber