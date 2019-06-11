CHP’li vekil Muharrem Erkek canlı yayında fena rezil oldu 11.06.2019 00:52

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’i canlı yayında rezil etti. 31 Mart’ta yaşanan usulsüzlükler nedeniyle İstanbul’da oyların yeniden sayılmasını kasteden CHP’li Erkek, “Geçersiz oyların tümünü iktidarın gücüyle saydılar.” dedi. Bu çıkışa AK Partili Abdullah Güler’den yanıt anında geldi. Güler, CHP'li Erkek'e “Siz de mi iktidarın gücüyle saydırdınız Sancaktepe’de?” sorusunu yöneltti. Daha önce Mardin'de yaptığı bir konuşmada Muharrem Erkek, "Biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok" şeklinde açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturmuştu. İşte canlı yayında yaşanan o anlar…