Yol Durumu

CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt'tan küstah tehdit

28 Ekim 2017, Cumartesi
Referandum öncesi 'evet' oyu verecek olanları tehdit eden CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt bu sefer aynı sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları