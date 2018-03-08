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CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü

08 Mart 2018, Perşembe

Zonguldak Belediye Meclisi toplantısında CHP'li meclis üyesi Süleyman Özdoğan, tartıştığı MHP'li meclis üyesi Mevlüde Yalçıner'in üzerine yürüdü.

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