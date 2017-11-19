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CHP'li Kesici'den büyük skandal!

18 Kasım 2017, Cumartesi
CHP'li Kesici, 'Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe kalkışmasının arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı?' sorusuna verdiği cevapla 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlattı.
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