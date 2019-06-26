CHP’li İzmir Belediyesi’nde proje yok, borç çok! 26.06.2019 22:09

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart seçimlerinin ardından yeni döneme kaosla başladı. Proje üretmeden borç batağına girdiği ortaya çıkan CHP’li İzmir Belediyesi, çözümü yeniden borçlanmada buldu. İzmirliler ise şehrin vahim halinden adeta bezdi. Bu kadar borcun nasıl oluştuğu ise merak konusu...