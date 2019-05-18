CHP'li İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan skandal itiraf

31 Mart seçimlerinde sandıkların yüzde 10’u sayılmıştı ve 83 sandıkta Binali Yıldırım’ın 11 bin 347 oyunun oy birleştirmelerde kaydırıldığı tespit edilmişti. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan katıldığı bir televizyon programında,"Seçim gecesinin nasıl olacağını bilemiyoruz. Seçim gecesinde pek çok şey olabilir. Çünkü Stalin'in bir lafı var: Seçimlerin sonuçlarını oy verenler değil oyları sayanlar belirler" ifadelerini kullandı.
CHP'li İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan skandal itiraf18.05.2019 02:08
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