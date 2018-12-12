CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden hırsızlık skandalı 12 Aralık 2018, Çarşamba

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde skandallar ardı ardına ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikdüzü'ne yapılan hizmetler, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından sahiplenildi. Üzerlerinde İBB logolu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı bank ve masalardaki yazıların üzerine Beylikdüzü Belediyesi yazılı yapışkanlı kağıtlar yapıştırıldı.



İBB ADAYLIĞI İÇİN ADI GEÇİYOR

Partisi CHP tarafından 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterileceği iddia edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yaşanan bu skandal sonrası herhangi bir açıklama gelmedi. İBB tarafından yapılan hizmetlerle kendi reklamını yapmaya çalışan İmamoğlu'na sosyal medyada büyük tepki gösterildi..











