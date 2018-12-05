Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.12.2018 12:32

'li 'nin hizmeti ile kendi reklamını yapmaya çalışıyor

Son günlerde bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen 'li Beylikdüzü Belediye Başkanı 'nun, başkanlık yaptığı ilçeye tarafından yapılan hizmetlerin üzerine çöktüğü ortaya çıktı.

CHPli İmamoğlu İBBnin hizmeti ile kendi reklamını yapmaya çalışıyor

'li 'nin skandalı fotoğraflarla ortaya çıktı. tarafından Beylikdüzü'ne yapılan hizmetler, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından sahiplenildi. Üzerlerinde logolu ve bul Büyükşehir Belediyesi yazılı bank ve masalardaki yazıların üzerine Beylikdüzü Belediyesi yazılı yapışkanlı kağıtlar yapıştırıldı.

İBB ADAYLIĞI İÇİN ADI GEÇİYOR
Partisi CHP tarafından 31 Mart 2019'daki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterileceği iddia edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı 'ndan yaşanan bu skandal sonrası herhangi bir açıklama gelmedi. İBB tarafından yapılan hizmetlerle kendi reklamını yapmaya çalışan İmamoğlu'na sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

İŞTE SKANDALIN FOTOĞRAFLARI


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Ekrem İmamoğlu İBB'nin hizmeti ile kendi reklamını yapmaya çalışıyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar