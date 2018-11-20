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CHP'li başkanın Erdoğan hazımsızlığı

20 Kasım 2018, Salı

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki minibüsleri otobüs statüsüne geçirmeye kalkışmasıyla başlayan gerginlik hala devam ediyor. Minibüsçüler şimdi de sorunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri için belediyenin ceza kesip kendilerini icraya verdiğini öne sürdü.


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