Yol Durumu

CHP'li başkandan HDP'ye oy itirafı

28 Temmuz 2018, Cumartesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinden HDP’ye oy geçişi olduğunu iraf etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları