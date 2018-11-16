Haberler Web TV CHP'li Başkan Kamil Saka makam aracında alkol sefası yaptı!

CHP'li Başkan Kamil Saka makam aracında alkol sefası yaptı!

16 Kasım 2018, Cuma

Gafları ve skandalları ile sık sık tartışma konusu olan Balıkesir'in Edremit ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Kamil Saka bu kez ''alkol sefası''ile gündemde... Mesai saati içinde makam aracında alkol alırken görüntülenen CHP'li başkana tepkiler çığ gibi!.. Bu görüntüler karşısında Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceği ise merak konusu...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları