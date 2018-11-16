CHP'li Başkan Kamil Saka makam aracında alkol sefası yaptı! 16 Kasım 2018, Cuma

Gafları ve skandalları ile sık sık tartışma konusu olan Balıkesir'in Edremit ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Kamil Saka bu kez ''alkol sefası''ile gündemde... Mesai saati içinde makam aracında alkol alırken görüntülenen CHP'li başkana tepkiler çığ gibi!.. Bu görüntüler karşısında Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceği ise merak konusu...