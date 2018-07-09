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  • CHP’li Barış Yarkadaş’ın iddiaları partiyi karıştırdı!

CHP’li Barış Yarkadaş’ın iddiaları partiyi karıştırdı!

08 Temmuz 2018, Pazar

24 Haziran seçimlerinin üzerinden günler geçti ancak CHP’de sandık tartışması bir türlü bitmedi. "600 bin sandık görevlisi ile seçime hazırız" diyen CHP, bu seçimde de sınıfta kalınca Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef göstermişti. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş parti meclisi topantısında yaşananları anlattı. İddiaları partiyi bir kez daha karıştırdı.

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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rıfkı rıfkı

bunlardan ne köy olur ne de kasaba hahahhahhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.07.2018 14:42
ihpus ihpus

chp ,aynı anavatan ve doğruyol yok olacak ... en kısa zamanda bölünecektir.Muharrem İnce sabırsız ve canı tez siyasetçi şimdiden chp'nin dibini oymak için harekete geçmiştir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.07.2018 12:15
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