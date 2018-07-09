CHP’li Barış Yarkadaş’ın iddiaları partiyi karıştırdı! 08 Temmuz 2018, Pazar

24 Haziran seçimlerinin üzerinden günler geçti ancak CHP’de sandık tartışması bir türlü bitmedi. "600 bin sandık görevlisi ile seçime hazırız" diyen CHP, bu seçimde de sınıfta kalınca Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef göstermişti. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş parti meclisi topantısında yaşananları anlattı. İddiaları partiyi bir kez daha karıştırdı.