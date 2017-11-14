Yol Durumu

CHP'li Atıcı'dan Afrin operasyonu için skandal sözler

14 Kasım 2017, Salı
Türkiye'nin Afrin'e düzenlemesi gündemde olan operasyon için konuşan CHP'li milletvekili Aytuğ Atıcı skandal ifadeler kullandı. Türkiye Afrin'e girmesin PYD rahatsız oluyor diyen Atıcı büyük tepki topladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları