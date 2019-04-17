CHP'den İl Seçim Kuruluna mazbata baskısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 3 valiz belgeyle birlikte YSK'ya sundu. AK Parti maddi hatalar, usul hataları ve esas hatalar olmak üzere 3 ana başlık üzerinden yürüdü. Ve AK Parti bunu yaparken İstanbul seçimlerinde tam usulsüzlük yapıldığını ortaya çıkardı. CHP, itiraz süreci sonlanmadan mazbata baskısı yapıyor. CHP itiraz süreci sonlanmadan neden üyeleri baskı altına alıyor? İtiraz süreci sonlanmadan mazbata verilecek mi, verilmeyecek mi? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve Sabah gazetesi editörü Kenan Kıran tüm detayları anlattı.
CHP'den İl Seçim Kuruluna mazbata baskısı17.04.2019 10:44
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