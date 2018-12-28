FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine "kontrollü darbe" diyen ve darbe gecesi arazi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönettiği partinin geçmişine ışık tutan bir belge gün ışığına çıktı! Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 27 Mayıs 1960 darbesine verdiği desteğin belgesi ortaya çıktı. 1962 yılına ait ıslak imzalı olan ve CHP tarafından hazırlanan beyannamede 27 Mayıs darbesinin milli bir devrim olduğu iddia ediliyor. Uzmanlar bu belgenin bir utanç vesikası olduğunda hemfikir! İşte o belge ve haberin tüm ayrıntıları…
CHP’den 27 Mayıs 1960 askeri darbesine açık destek! İşte belgesi28 Aralık 2018, Cuma
- CHP’den 27 Mayıs 1960 askeri darbesine açık destek! İşte belgesi
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