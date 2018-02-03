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CHP'de kurultay günü

03 Şubat 2018, Cumartesi

Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle başlayacak olan kurultayda bugün açılışın ardından, divan seçimi yapılacak. Ardından Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak. iyor.

Kurultayda bin 266 delege bulunuyor. Bugün Genel başkanlık seçiminin ardından yarın ise Parti Meclisi üyelerinin seçimi yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun karşısında , ve delegelerden 126 imza toplayabilirse genel başkanlık için yarışabilecek.

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