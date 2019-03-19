CHP’li meclis üyesi adayı bir fotoğraf yüzünden önce alıkonulduğunu, sonra dövüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini iddia etti. CHP Edremit Yedek Belediye Meclis Üyesi Adayı Serkan Göker, CHP Edremit Belediye Meclis Üyesi Tümdeniz Çelebi hakkında suçlamalarda bulundu.
CHP'de dayak skandalı!19.03.2019 21:55
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