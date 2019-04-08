CHP yandaşı Halk TV'den YSK'ya seçim baskısı! Hırsızlığı örtbas etmeye çalışıyor 08.04.2019 11:49

Seçim sonrası oylar sayıldıkça Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkının kapanması CHP yandaşı Halk TV'yi rahatsız etti. AK Parti'nin zaferle sonuçlandırdığı her seçim öncesi "oylar çalınıyor", "sandıkta hile var", "elektrikleri kesecekler, sandıkta hırsızlık yapacaklar" yalanlarıyla sandık provokasyonu yapan Halk TV, CHP'nin hırsızlığını örtbas etmeye çalışıyor. YSK üzerinde baskı kurmaya çalışan Halk TV, yayınladıkları jenerikte "mazbatamızı verin" çığırtkanlığı yapıyor.

YSK ÜZERİNDE BASKI KURMAYA ÇALIŞIYOR

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana girdiği ve zaferle sonuçlandırdığı her seçim öncesi "oylar çalınıyor", "sandıkta hile var", "elektrikleri kesecekler, sandıkta hırsızlık yapacaklar" yalanlarıyla sandık provokasyonu yapan Halk TV, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez o yalanlara başvurmadı. Halk TV, CHP'nin sandıklarda yaptığı hırsızlık belgelenmesine rağmen bu kez hırsızlığın üstünü örtüp Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevini yapmasına engel olmaya dönük yayınlara başladı. CHP yandaşı medya "mazbatamızı verin" jeneriği ile YSK üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.