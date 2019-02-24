CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaptığı "AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın" şeklindeki açıklaması tepki çekti.
CHP Veli Ağbaba'dan skandal sözler "AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın"24.02.2019 10:54
- CHP Veli Ağbaba'dan skandal sözler "AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın"
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