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CHP Veli Ağbaba'dan skandal sözler "AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın"

24.02.2019 10:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaptığı "AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın" şeklindeki açıklaması tepki çekti.


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